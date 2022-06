Evolution Travel, al via il portale dedicato alla Corsica

Nuovo portale firmato Evolution Travel dedicato alla Corsica. Al suo interno, tante e personalizzate soluzioni di viaggio per esplorare le località e le spiagge più belle dell’isola francese.

Nel sito web si trovano tante proposte, oltre alle possibilità di soggiorno, per esplorare l’isola con la possibilità di ricevere consigli ad hoc per viaggiare come si preferisce.

“La Corsica è la sorella della Sardegna, ma ha il vantaggio di essere raggiunta facilmente da gran parte dell’Italia, con traghetti diretti da Livorno, Genova e Savona. Il traghetto da Livorno impiega solo 4 ore e mezza per Bastia – spiega Luigi Maffei, consulente di viaggi online Evolution Travel specializzato in vacanze in Corsica -. Il traghetto è comodissimo ed ha costi contenuti. Permette di viaggiare con l’auto a seguito, con la quale girare l’isola facilmente, godendo ogni giorno di spiagge diverse, pur soggiornando nella stessa struttura”.



Nel portale di Evolution Travel, si possono selezionare le diverse destinazioni e città corse, da Bonifacio, Porto Vecchio e Ajaccio nella parte meridionale a Saint Florent, Ile Rousse e Calvi nella parte nord occidentale; scegliere le date in cui partire e tornare, le diverse tipologie di soggiorno (hotel, residence, appartamento) e pacchetti da 2 fino a 7 notti, con la possibilità di aggiungere il traghetto.