Sono numeri in crescita quelli di Idee per Viaggiare, che si appresta a chiudere l'anno finanziario a fine ottobre con un fatturato superiore al 50% rispetto al pre-Covid.

“Quest'anno - ha spiegato il ceo Danilo Curzi tra i padiglioni del TTG Travel Experience (nella foto con il cofondatore Roberto Maccari) - stimiamo un fatturato di 94 milioni di euro, che con l’attività di consolidatore arriverà a 100”.



Strategia per la ripartenza

Un traguardo importante, frutto della strategia di lungo periodo messa in campo dall'azienda durante i mesi di scarsa operatività: “Abbiamo avuto il coraggio di assumere un numero considerevole di persone per costruire la ripartenza e - ha sottolineato Curzi - abbiamo dato corpo a nuovi progetti, tra cui il trasferimento in una nuova sede e la partnership con l’Accademia Creativa del Turismo”.



Curzi si è detto poi sicuro che l'adrenalina della ripartenza sarà confermata anche nei prossimi mesi: "So quanto il nostro settore sia sensibile ai fenomeni sociopolitici e quanto i rincari possono minacciare la capacità di spesa dei consumatori. Nonostante questo, il futuro ci sta dicendo che la crescita non è una bolla, piuttosto un fenomeno destinato a durare”.



Amina D'Addario