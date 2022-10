Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, racconta ai microfoni di TTG Italia le prospettive per la prossima stagione. Tra destinazioni che confermano il loro appeal e altre, come la Thailandia, che riescono a sorprendere il tour operator per la loro performance.



Il manager, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, tira anche le somme dell'anno in corso, che "si chiude positivamente", facendo ben sperare anche per i prossimi mesi.