Diana, Ota Viaggi: “Ecco i pilastri del nostro business”

Accessibilità, valore umano, mobilità. Sono i tre pilastri dell’estate 2023 di Ota Viaggi, che da oltre 30 anni opera in Sardegna e Mare Italia. “Il t.o. mira alla concretezza con progetti a medio e lungo termine per il prossimo triennio” – ha spiegato il direttore commerciale di Ota, Massimo Diana durante il TTG Travel Experience a Rimini. “In primis Ota punta all’inclusione, scegliendo di lavorare all’accessibilità nelle strutture. Sono stati presi accordi con società specializzate per effettuare una revisione di tutte le destinazioni presenti nella nuova programmazione e verrà realizzato un catalogo apposito”.

Per quanto riguarda il tema del valore umano l’obiettivo del 2023 "è quello di raggiungere a livello aziendale il massimo livello di qualità lavorativa, riuscendo a soddisfare gli addetti ai lavori". Dal punto di vista commerciale Ota punta alla mobilità per raggiungere le tante mete estive. “Verranno realizzati accordi con le compagnie ferroviarie italiane, come abbiamo già fatto con quelle navali”.

Paola Trotta