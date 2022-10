Ota Viaggi sponsor della digital edition di TTG Magazine nei giorni di fiera

Ota Viaggi è lo sponsor della digital edition di TTG Magazine. Il tour operator rinnova il suo sostegno a TTG Italia, accompagnando l’uscita delle edizioni quotidiane di mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre.

I numeri racconteranno i temi, i protagonisti e i retroscena di TTG Travel Experience, in scena dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini.



Il t.o. presenzierà alla tre giorni per presentare al mercato la programmazione invernale sul Mare Italia e le ultime novità di prodotto.



L’operatore sarà, inoltre, al centro delle scene, insieme ad altri player del settore, per TTG Star.



Il direttore commerciale Massimo Diana figura infatti nella rosa dei candidati per il Personaggio dell’anno 2022, la cui premiazione è prevista nella giornata di giovedì 13 ottobre.