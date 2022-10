KKM Group apre la Città del Turismo nel Metaverso: le opportunità per le agenzie

KKM Group porta il travel organizzato nella realtà virtuale. Il tour operator apre oggi la prima Città del Turismo nel Metaverso. Il progetto, presentato in questi giorni in anteprima a TTG Travel Experience, nasce in collaborazione con Confapi Turismo Milano – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata allo scopo di costruire nuove opportunità per le aziende del settore.

Pensato per ospitare compagnie di trasporto, tour operator, resort, parchi divertimento, musei, monumenti, enti del turismo, DMC e tutti gli altri attori dell’industria turistica, è un vero e proprio marketplace virtuale nel quale gli agenti di viaggi potranno interagire con gli avatar di manager, responsabili commerciali, addetti alle vendite e alle prenotazioni, oltre a scoprire direttamente, nella dimensione spazio temporale del web3, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi disponibili.



In anteprima a Rimini

La Città, già abitata dalle aziende del Gruppo KKM e da alcuni enti del turismo, è visitabile alla tre giorni di Rimini presso lo stand dell’operatore (Pad. C3 stand 145-176) oggi e domani, 13 ottobre.



I piani

In qualità di capofila Turismo di Confapi Milano, KKM Group si occuperà di raccogliere le adesioni dei nuovi partner che “abiteranno” la città e degli agenti che potranno entrare per incontrare i fornitori.



A breve termine sarà, inoltre, implementato il collegamento diretto con la piattaforma Travel Compositor, che permetterà agli adv di assemblare e rivendere pacchetti dinamici direttamente nella Città del Turismo, oltre ad accedere a più di 600 prodotti messi a disposizione da KKM Group attraverso Enjoy Destinations e gli altri partner.



In una prospettiva di medio/lungo termine, gli agenti e i partner del progetto potranno entrare nella Città del Turismo insieme ai loro clienti e accompagnarli, ad esempio, a scoprire una destinazione, a visitare un hotel o a provare le differenti classi disponibili sul volo che stanno prenotando.