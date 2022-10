Celestyal: stop ai requisiti Covid

Nessun requisito di vaccinazione o certificati di guarigione. Celestyal annuncia la rimozione di tutti i requisiti Covid per salire a bordo delle sue navi.

Come riporta travelmole.com la decisione è arrivata dopo l'allentamento delle misure sancita dal Comitatio nazionale per la salute pubblica della Grecia a proposito dei passeggeri delle crociere.



Resterà comunque in vigore la richiesta per gli ospiti di effettuare un test prima dell'imbarco. I viaggiatori dovranno fornire un test rapido negativo effettuato entro 48 ore dalla salita sulla nave oppure un test Pcr effettuato entro 72 ore dalla partenza.



Per i clienti che si imbarcheranno dopo il 2 marzo 2023 non sarà più necessario neanche il test pre-partenza.