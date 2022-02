Celestyal Cruises vara la nuova piattaforma per adv

Celestyal Cruises ha lanciato una nuova piattaforma dedicata alle prenotazioni degli agenti di viaggi.

La piattaforma Seaware fornisce funzionalità crm avanzate e accesso a una maggiore varietà di pacchetti pre e post crociera, con componenti obbligatorie e facoltative e prezzi flessibili, con la possibilità di aggiungere esperienze a terra ed esperienze a bordo.

Come riportato da TTG Media, li agenti attualmente partner di Celestyal avranno a disposizione un collegamento al manuale utente del nuovo sistema e ai video tutorial, insieme ai dettagli di accesso personali.

Leslie Peden, chief commercial officer di Celestyal Cruises, ha affermato che il rilascio della nuova piattaforma è stato "solo l’ultimo esempio del continuo impegno della compagnia nei confronti dei suoi partner agenti di viaggi. Lavoriamo a stretto contatto con Versonix da un anno ormai in preparazione di questa versione e ci siamo impegnati per avere una transizione senza soluzione di continuità alla nostra nuova piattaforma di prenotazione".