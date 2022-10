Star Clippers vara il primo catalogo cartaceo dal 2019

Star Clippers è di nuovo sfogliabile. L'operatore ha lanciato il suo primo catalogo cartaceo dal 2019: un ulteriore segno del ritorno alla normalità del settore turistico.

Come riporta ttgmedia.com, Star Clippers aveva momentaneamente sospeso la produzione della brochure in formato fisico durante la pandemia. ora ha ripreso la stampa del catalogo, che è già pronto per essere inviato a una selezione di clienti e richiedenti. Tutti gli iscritti alla mailing list riceveranno invece il formato digitale della pubblicazione.



Per il direttore generale di Star Clippers Fay McCormack "è fantastico vedere il ritorno alla normalità mentre iniziamo a lasciarci alle spalle gli ultimi anni: questa brochure rappresenta un passo significativo".