Star Clipper, partnership con O2 Beach Club & Spa a Barbados

Star Clippers amplia la propria offerta di servizi accessori siglando una nuova partnership. Inizia così la collaborazione con il resort di lusso O2 Beach Club & Spa di Barbados, una struttura aperta a dicembre 2021 che conta 130 camere e suite.

Come riporta travelmole.com, la filosofia 'Wellness Through Water' che caratterizza le attività del resort, ben si unisce agli itinerari proposti dalla compagnia di navigazione. Le crociere da 7 notti a bordo di Royal Clipper partiranno da Barbados nel mese di dicembre per proseguire fino a marzo 2023, toccando porti come Falmouth Harbour (Antigua), Basseterre (St Kitts) e Terre de Haut (Iles des Saintes).



Gaia Guarino