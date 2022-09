Luminosa ha completato la trasformazione: pronta al debutto nella flotta Carnival

La ex Costa Luminosa si prepara a lasciare il bacino Fincantieri di Palermo per iniziare la sua nuova avventura sotto le insegne di Carnival.

L'unità si dirigerà verso Dubai, dove imbarcherà l'equipaggio per poi dirigersi in Australia, da cui comincerà il suo nuovo ciclo di crociere.



Lo scafo ha una nuova livrea, mantenendo però il vecchio stile del fumaiolo, che è stato ridipinto con i colori Carnival. Il restyling ha riguardato anche gli spazi interni.



Carnival Luminosa salperà da Brisbane per itinerari stagionali dal 6 novembre 2022 al 13 aprile 2023 da 7 e 11 notti, proponendo scali in mete come Cairns, Nuova Caledonia e le Isole Fiji, per poi riposizionarsi a Seattle per la stagione in Alaska a partire da maggio 2023.



"Con la sua capacità di 2.260 passeggeri, questo trasferimento da Costa a Carnival Cruise Line, aiuta ad aumentare la capacità di Carnival dopo la sua cessione di sei navi dal 2020 - si legge nella nota della compagnia -. Contemporaneamente, Carnival introdurrà 'Costa by Carnival', unendo l'atmosfera e il design italiano di Costa Venezia e Costa Firenze, con il servizio, il cibo e l'intrattenimento Carnival, tanto amato dal mercato nordamericano. Queste due navi, Venezia e Firenze, verranno posizionate rispettivamente a New York nella primavera del 2023 e a Long Beach nella primavera del 2024".