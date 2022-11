Via alle prenotazioni per gli itinerari di Carnival Venezia da New York

Salperà il 15 giugno 2023 Carnival Venezia, la nave passata dalla flotta Costa a quella della capogruppo, per una nuova serie di itinerari in partenza da New York City. Le prenotazioni sono state aperter oggi e le proposte includono una vasta gamma di soluzioni, con 22 itinerari di 10 differenti durante e visite a 25 porti in 14 Paesi.

Dopo una crociera transatlantica di 15 giorni da Barcellona in partenza il 29 maggio 2023, Carnival Venezia partirà dal Manhattan Cruise Terminal di New York, alternando in estate crociere della durata di 4, 5, 6, 8 notti per i Caraibi, Bermuda e Canada Orientale.



Dal 29 settembre invece si dirigerà verso i Caraibi Orientali, Caraibi del Sud e Bahamas, con crociere di 8 a 12 giorni.



Nel 2024 approderà alla flotta Carnival anche una seconda nave 'Carnival Fun Italian Style' in arrivo da Costa, ovvero Firenze.