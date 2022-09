Si appresta al debutto una delle novità più attese dell’inverno targato Valtur. Dopo un imponente restyling, riaprirà il primo dicembre il Grand Hotel Cristallo di Cervinia sotto il nome di Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort.

La struttura sarà la prima della nuova linea di prodotto ‘Italian Lifestyle Collection’, che sarà caratterizzata – spiega l’azienda in una nota - da un forte dialogo tra “genius loci e destinazione”, ma anche da “personalizzazione, well-being, innovazione, amore per l’ambiente”.



Un nuovo capitolo

Una linea che segna una nuova era per il brand Valtur. “Siamo fieri di poter essere protagonisti di una nuova era per il futuro di un brand glorioso come Valtur che lo riporta - e ci porta per la prima volta - nel cuore delle Alpi - commenta l'ad del Gruppo Nicolaus, Giuseppe Pagliara -. Non vedevamo l’ora di annunciarlo e di vedere un progetto a cui stiamo lavorando alacremente da mesi diventare realtà. Siamo davvero protagonisti di questa rinascita e, lasciatemelo dire, ci fa un po’ di effetto essere pionieri in montagna, noi che abbiamo radici personali e professionali legate profondamente al mare”.



I servizi

Al servizio di alta qualità offerto dal resort, si uniranno partnership d’eccezione con Rossignol e Giorgio Rocca Ski School, nonché un’ampia gamma di servizi su misura, tra cui: conciergerie e lifestyle assistant; attività di guest relations svolta da Hostess e Steward Valtur; menù del materasso e dei cuscini; innovativi trattamenti benessere; biologo nutrizionista; performer resident in hotel; personal trainer o running coach; trasferimenti privati.



Le camere saranno 234, ubicate in 3 edifici: il corpo centrale ne conta 96, suddivise tra Romantic, Superior, Deluxe, Junior Suite (tra cui, con supplemento le Fit Room, dotate di macchine e programmi Technogym; e le Wellness Room, suite esclusive dotate di sauna) e Suite. Le altre 138 sono ripartite tra il Cristallino 1 e 2, con differenti opzioni adatte anche per le famiglie e annoverano le tipologie Classic, Dreamy, Comfort, Family (di cui alcune a tema gaming), Grand Family, Junior Suite Cristallino (con opzione Fit Room), Suite Cristallino, Suite Cervino e Master Suite Cervino. Le dimensioni variano dai 22 metri quadrati della classic più piccola ai 130 della Master Suite Cervino, che, come la Suite Cervino (75 metri quadrati), offre una vista sul Cervino e speciali servizi esclusivi Spa e fitness Technogym.



Gli altri servizi

Tra gli altri servizi, 2 ristoranti, un private dining room, un bistrot, 2 bar, lobby area, i 2 campi da padel più alti d’Europa, una pista polivalente per pattinaggio su ghiaccio, hockey e curling; una palestra, 2 piscine, 3 postazioni dj set, teatro, Spa ‘Miele’, ski room by Rossignol con possibilità di noleggio attrezzature da sci, luxury vintage corner, una boutique multibrand e un miniclub all’avanguardia, la Giorgio Rocca Ski School Cervinia, un modernissimo tapis roulant per accompagnare sci ai piedi gli ospiti dalla struttura direttamente sulle piste, gaming room e spazi iconici ed esclusivi come la magnifica Terrazza Cervino, e il Valtur Smart Space per lo svolgimento di attività in remote working.



Inoltre, dedicati agli ospiti del 5 stelle la Valtur Executive Lounge; un’area check-in riservata; una Vip ski-room, oltre ai servizi di conciergerie e lifestyle assistant, menù del materasso e dei cuscini.