Sono aperte le vendite per il Valtur Long Beach Mauritius, la nuova esclusiva del Gruppo Nicolaus a Mauritius. Una new entry frutto della partnership con il gruppo alberghiero mauriziano Sun Resorts, grazie alla quale la bandiera di Valtur può tornare a sventolare sull’isola dell’Oceano Indiano proprio nella zona di Belle Mare, in cui era presente nei primi anni 2000.

"Qualità senza compromessi"

Una struttura, il Long Beach che, commenta Emmer Guerra, responsabile prodotto estero “è davvero preziosa per declinare la nostra idea di turismo del futuro che ha come target ideale una clientela che ama la qualità senza compromessi. Siamo davvero molto fieri di vedere sventolare di nuovo la bandiera di Valtur a Mauritius - aggiunge - grazie alla partnership con un brand come Sun Resorts, che ha deciso di aderire a questa affiliazione, partendo dal comune pilastro della propria visione aziendale: la modulazione dell’eccellenza sulla base dei desiderata del cliente”.



Un resort 'as green as possible'

Il resort, con affaccio diretto ed esclusivo sul mare, è stato inserito nella linea Valtur Escape, che raggruppa unicamente 5 stelle e 5 stelle lusso di lungo e medio raggio che rispondano a requisiti quali l’attenzione all’ambiente. Long Beach è stato, infatti, il primo resort mauriziano, oggetto di un completo rifacimento, a impegnarsi concretamente nei confronti dell’ecosostenibilità, con un nutrito numero di attività e iniziative quotidiane, dalla produzione di frutta e verdura a km0 da un orto botanico locale fino al riciclo totale di vetro, carta e batterie e all’attivazione di programmi per la pulizia del mare e conservazione dell’ecosistema marino.



Un resort ‘as green as possible’ anche per la fornitura energetica: l’approvvigionamento elettrico avviene infatti attraverso una superficie di circa 700 mq di pannelli solari e nutre oltre 6.000 punti luce.



L'eccellenza dei servizi

L’ecosostenibilità si accompagna, nel resort, all’eccellenza dei servizi e dell’accoglienza e nella cura dell’ospite. Come il resort a marchio Valtur di Zanzibar o quello alpino di Cervinia, anche il 5 stelle mauriziano è caratterizzato dall’elevato standard delle sistemazioni ‘all suite’. La particolare formula ‘concierge’ propria della linea di prodotto Valtur Escape prevede poi personale italiano e particolari attenzioni al clienti quali, solo per menzionarne alcune, il menù dei cuscini, il room service e altri elementi presenti unicamente nelle camere degli ospiti Valtur.



I voli

Comodi i collegamenti dai principali aeroporti italiani e con le migliori compagnie aeree tra cui Emirates, Turkish Airlines, Air Mauritius e Neos, con voli ogni martedì da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.



“Vogliamo parlare a un target consapevole - conclude Guerra - che sta crescendo sempre di più e che quando viaggia desidera che il proprio benessere, fatto della possibilità di scegliere ciò che desidera ogni giorno, sia perfettamente rispecchiato dal luogo che lo ospiterà. È una sfida che intraprendiamo con passione e con l’ambizione di distinguerci in Italia e su scala internazionale e che pensiamo possa essere anche una risorsa per uno sviluppo sano e duraturo del modello di business di Valtur. In quest’ottica siamo al lavoro per il nostro scouting e andremo presto ad ampliare il nostro portfolio con nuove, interessanti proposte”.