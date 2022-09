Guiness Travel, D’Aversa: “Estate oltre le aspettative”

Guiness Travel si prepara ad archiviare un’estate con numeri al di sopra delle aspettative, con il successo inaspettato di alcune destinazioni: “Tutto il comparto dei viaggi nell’Europa del Nord e in quella Occidentale ha registrato un andamento più che positivo, con la sorpresa della Turchia che ha avuto un grande ritorno in termini di prenotazioni” ha spiegato Elvira D’Aversa, sales manager del t.o.

Cifre che ancora non collimano con quelle del 2019 soprattutto per l’indisponibilità di alcune aree geografiche, ma che danno ottimi segnali di fiducia per il futuro. I mesi estivi sono stati caratterizzati in particolare da numerose pratiche confermate sotto data, con una seppur timida apertura al lungo raggio verso l’America Centrale, l’Africa equatoriale e parte del Sud-est asiatico.



“Non è stato semplice gestire le problematiche legate alla infausta sequela di annullamento e riprotezioni dei voli, in un contesto caratterizzato da una forte domanda di mercato e al tempo stesso ancora vulnerabile per gli effetti perduranti del post-pandemia. Tuttavia, grazie all’operatività del tour operator e alla grande sinergia con le adv sul territorio, tutte le criticità sono state affrontate e superate con efficacia”.



Al pari della soddisfazione per i risultati ottenuti nell’alta stagione, è alto l’entusiasmo per quella che si prospetta una stagione autunnale e invernale incoraggiante: a fare la parte del leone, oltre gli intramontabili classici europei, saranno Paesi come la Giordania, l’Egitto, il Marocco, l'India e gli Emirati Arabi.



Di pari passo con la programmazione andrà anche l’attività di comunicazione ad ampio spettro. Molti sono i progetti in cantiere e che vedranno la luce prossimamente: dalle campagne di marketing e co-marketing ad azioni mirate volte a consolidare la collaborazione con l'intera rete vendita, anche in virtù di un’implementazione tecnologica messa in atto dall'azienda negli ultimi anni.