Siramani, Ruffini: ‘Ecco perché scegliere un t.o. di nicchia’

Assistenza, capacità di ascolto e proposte adeguate alle aspettative dei clienti. Sono i punti di forza di Siramani, il tour operator torinese specializzato nei viaggi su misura che ieri sera ha incontrato una ventina di agenzie selezionate di Roma e d'intorni.

L'evento, organizzato in collaborazione con Palladium Hotel Group, ha avuto come cornice il Madeiterraneo Terrace Restaurant all'ultimo piano della Rinascente di via del Tritone, location esclusiva nel cuore della Capitale, dove Luciano Ruffini, dalla scorsa primavera key account manager di Siramani e volto noto del settore, ha raccontato la filosofia dell'azienda nata formalmente nel 2011 con un focus forte su Madagascar, Mayotte e Maldive e oggi aperta anche ad altre destinazioni come Baleari, Canarie, Mar Rosso, Usa e Caraibi.



"Siramani - ha spiegato - è un tour operator di nicchia che lavora sul tailor made. Ma questo non vuol dire rispondere immediatamente con un preventivo a una richiesta che ci arriva: i tempi dei nostri corrispondenti vanno rispettati e le proposte che rispecchiano le aspettative dei clienti vanno ragionate e costruite. Ciò che ci differenzia dalle multinazionali è piuttosto la cura del dettaglio e l'assistenza in loco che forniamo ad esempio a Dubai con il servizio meet & greet direttamente in aeroporto o alle Maldive con il plus dell'assistenza in italiano". A differenza dei grandi t.o, "possiamo poi garantire commissioni più alte e dare quindi un riconoscimento diverso al lavoro delle agenzie".



Allargando la riflessione al periodo invernale, Ruffini ha anche assicurato la volontà dell'azienda guidata da Alessandro Ragusa di investire in allotment aerei: "Sappiamo che oggi più che mai le agenzie hanno bisogno di posti garantiti per portare a casa una stagione vincente. Per questo la proprietà ha deciso di bloccare posti per New York a dicembre, per le Maldive a febbraio e anche per l'Egitto".

Intanto la programmazione verrà presto arricchita da un'altra destinazione lungo raggio, che sarà svelata durante TTG Travel Experience.

Amina D'Addario