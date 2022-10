Siramani: il tailor made per le destinazioni Australia, Nuova Zelanda e Fiji

Focus su Australia, Nuova Zelanda e Fiji nella programmazione di Siramani. Il tour operator avvia le operazioni in ottica tailor made per le destinazioni lungo raggio al termine di una riorganizzazione del prodotto portata avanti anche con l’ingresso in squadra nel corso dell’anno di Martina Zanfagnin.

“Il processo di evoluzione al quale stiamo gradualmente lavorando – sottolinea il direttore vendite e marketing Gianluca Propoli - si basa sulla focalizzazione sempre più forte di quelle destinazioni dove possiamo garantire una profonda conoscenza del nostro staff oltre alle solite garanzie relative alla assistenza che ci hanno fortemente premiato, specialmente in questi ultimi due anni difficili”.



Obiettivo di Siramani è quello di continuare ad essere identificati con quelle storiche come Canarie, Madagascar e Maldive “oltre che con questa nuova parte di programmazione – prosegue Propoli -, senza ovviamente tralasciare quella parte di programmazione che comunque ci ha dato e continua a darci enormi soddisfazioni come Usa, Caraibi, Polinesia o l’Egitto classico di fascia medio-alta con la ripresa delle crociere sul Nilo e le estensioni sul Mar Rosso”.