GB Viaggi, premio di produzione maggiorato contro il caro vita

Un premio di produzione maggiorato per rispondere ai rincari. Così GB Viaggi - che si appresta a chiudere la stagione 2022 con un fatturato di 21 milioni di euro - ha scelto di supportare i suoi collaboratori in questi mesi segnati dal caro vita.

La decisione è il frutto di un confronto con l’Rsu aziendale e prevede per l’anno 2021/2022 un premio aziendale da 500 a 1500 euro a seconda degli obiettivi raggiunti.



“Il Gruppo, nonostante gli anni difficili affrontati da tutto il comparto turistico, continua a crescere - spiega in una nota Giuseppe Naimo, direttore Risorse Umane GB Viaggi -. Il cuore pulsante della nostra azienda e del nostro successo sono le persone. Senza di loro, i risultati non sarebbero stati raggiunti ed è per questo che vogliamo riconoscere, in modo concreto, il valore del loro contributo”.