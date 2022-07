GB Viaggi raggiunge il traguardo dei 20 milioni di fatturato

Nel cuore dell’estate, GB Viaggi festeggia il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Un bilancio sull’andamento delle vendite decisamente positivo che mette a segno il traguardo di 20 milioni di fatturato.

“Dopo un inizio di stagione ampiamente sopra le aspettative - afferma Luigi Abbruzzino, direttore vendite di GB Viaggi - affrontiamo il momento cool dell’estate mossi dall’entusiasmo di aver raggiunto i risultati sperati. Un successo dovuto ad un'accurata strategia commerciale basata su un mix equilibrato di prodotto, servizi e promozione. La crisi non ci ha scoraggiato, anzi è stata per noi motivo di crescita, non abbiamo infatti voluto modificare impegni e rapporti con i fornitori, che sono invece aumentati e si sono nel tempo consolidati. Nella ricerca costante di nuovi prodotti, abbiamo intercettato tutte le necessità dei viaggiatori, focalizzandoci soprattutto sulle esigenze di chi viaggia in famiglia. Abbiamo previsto una serie di promozioni e offerte speciali che oltre a prezzi competitivi mirano a garantire i bisogni emersi in questi anni difficili. Ecco perché abbiamo messo a disposizione dei nostri ospiti il cashback delle vacanze offrendo un voucher fino a 120 euro da utilizzare nelle future vacanze e l’assicurazione inclusa nel pacchetto per offrire la possibilità di annullare il proprio soggiorno fino al giorno della partenza e tutelarsi contro ogni imprevisto”.



Focus principale della strategia è stato il processo di riorganizzazione aziendale che ha preso avvio già lo scorso anno e che ha coinvolto diverse funzioni aziendali che vanno dal marketing al commerciale.

Un processo che ha coinvolto sia il settore del b2C sia il b2b, alla luce di ricerche di mercato che hanno evidenziato una crescente necessità di viaggiare in totale sicurezza e di usufruire di coperture assicurative valide anche in caso di sinistri, oltre che una forte attenzione ai prezzi.



“Un altro aspetto su cui abbiamo puntato molto è il servizio di assistenza al cliente grazie ad un booking centralizzato, aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato per garantire un servizio di assistenza a 360 gradi”.