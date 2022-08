King Holidays, l’estate a Malta tra mare e avventura

Un ventaglio di itienerari ed esperienze uniche. Così King Holidays risponde alla crescente domanda degli italiani per Malta in questa stagione estiva 2022.

“Malta resta per King Holidays una destinazione importante che continua a dare grandi soddisfazioni in termini di presenze, la collaborazione con Visit Malta ci consente di promuovere la destinazione mostrando anche al grande pubblico le peculiarità del prodotto: un gioiello non lontano dall'Italia dove gli italiani si sentono a casa”, spiega in una nota Barbara Cipolloni, product manager di King Holidays (nella foto).



L’offerta

L’operatore, attivo sulla destinazione da oltre trent’anni, rilancia con soggiorni mare per ogni tipo di budget e soluzioni itineranti divise in 3 categorie di tour: Discovery, Experience e Adventure.



Della prima parte il classico Malta Discovery, circuito di 8 giorni su base individuale che offre in pochi giorni uno spaccato della destinazione: dai capolavori di Caravaggio alle stradine medievali di Mdina, fino ai templi megalitici di Ggantija.



Malta Eco-Experience, invece, è un nuovo tour su base individuale che consente di vivere un'esperienza unica in Rolling Geek, auto elettrica a guida autonoma ed emissioni zero, che, grazie ad un sistema Gps conduce i passeggeri lungo i diversi itinerari, abbinando le descrizioni delle singole tappe.



Malta & Gozo Adventure, infine, propone esperienze adrenalitiche e 'fuori dagli schemi' in mezzo alla natura, quali jeep safari nell’entroterra dell’isola di Malta, percorsi hop on/hop off a Gozo e crociere con tuffo nella cinematografica Blue Lagoon dell’isola di Comino.



Confermata, infine, la sezione dedicata all’apprendimento dell’inglese, rivolta a giovani studenti che intendono unire alla vacanza mare un periodo di studio.