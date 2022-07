King Holidays presenta 'La Turchia ad occhi chiusi'

King Holidays festeggia 30 anni di attività e torna a puntare su una delle mete preferite dai suoi clienti: la Turchia.

In partnership con Go Türkiye, l’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata di Turchia, il t.o. ha avviato una campagna di comunicazione crossmediale per promuovere le bellezze naturali e culturali del Paese, con l’invito a prenotare nelle agenzie di viaggi, unico canale distributivo del tour operator.

Barbara Cipolloni (nella foto), product manager King Holidays, spiega: “Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della Turchia che, oltre ad essere ben collegata con l’Italia, offre una sintesi perfetta di tutto quello che cercano i nostri clienti in un viaggio all’estero: cultura, servizi di qualità, bel mare e divertimento. È infatti una delle destinazioni che sta crescendo più velocemente negli ultimi mesi ed è nostra intenzione tornare a proporla su base annuale, ampliando ulteriormente l’offerta di tour e soggiorni”.

Con lo slogan 'La Turchia ad occhi chiusi, sicuramente con King Holidays', il progetto di comunicazione è incentrato sul tema della sicurezza. La head sottolinea allo stesso tempo l’affidabilità del tour operator, rafforzata dalla consolidata esperienza sulla destinazione, e la sicurezza della Turchia. La campagna è già in corso e proseguirà per tutta l’estate con una diffusione capillare per coinvolgere un pubblico appassionato di viaggi e con un budget medio/alto da dedicare alle vacanze.



Tante le proposte di viaggio sviluppate a supporto della campagna, a cominciare dai pacchetti mare con volo, trasferimenti e soggiorni di una settimana in hotel. Da segnalare in alternativa i city-break a Istanbul, comprensivi di visite guidate e volo dai principali aeroporti italiani.

Per chi preferisce un’avventura on the road, King Holidays rinnova l’offerta di viaggi itineranti. Da segnalare, ad esempio, il tour ‘Le meraviglie della Turchia in fly&drive’ di 11 giorni.