Virgin Voyages, stop ai test pre imbarco

Virgin Voyages si appresta a dire addio ai test prima dell’imbarco. La decisione arriva dopo l’aggiornamento e allentamento da parte del Cdc delle misure di contrasto alla pandemia.

A partire dal 24 luglio non sarà perciò più richiesto agli ospiti delle navi della compagnia di esibire l’esito di un tampone negativo per gli itinerari europei. La stessa cosa accadrà per i viaggi negli Usa a partire dal 27 luglio.



Resterà, però, l’obbligo di vaccinazione per il personale e per imbarcarsi su Scarlet Lady e Valiant Lady.



Tuttavia, riporta Travel Weekly, la compagnia consentirà al 10% dei passeggeri delle crociere statunitensi di non essere vaccinato.