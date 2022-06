Virgin Voyages, l’intrattenimento porta la firma di Jennifer Lopez

Virgin Voyages, la compagnia di crociere adults-only di Richard Branson, crede nel carisma di Jennifer Lopez. Sarà lei, infatti, a ricoprire il ruolo di Chief Entertainment & Lifestyle Officer del brand; la superstar non ha perso tempo portando a bordo la sua nuova linea di prodotti beauty e skincare e applicando le proprie idee artistiche all'intrattenimento in nave.

Ma la partnership con la cantante riserva ulteriori interessanti novità per i viaggiatori, grazie al lancio del JLo's 1,000 Virgin Voyages Giveaway. Si tratta di un contest che consentirà a mille crocieristi di vincere una crociera a bordo di Scarlet Lady o Valiant Lady per toccare con mano lo stile Virgin completamente a costo zero.



Come riporta travelpulse.com, gli aspiranti Virgin Sailors possono partecipare al concorso fino al 21 giugno con la speranza di accaparrarsi il loro itinerario-premio in estate o in autunno con partenza da Miami o Barcellona, ospiti in una cabina 'Sea Terrace' dotata di ogni confort e di una splendida vista sull'oceano.

Gaia Guarino