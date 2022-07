Alpitour: Francorosso rilancia con i tour nell'Uzbekistan

L’Uzbekistan torna nella programmazione di Francorosso dopo tre anni di assenza. Il brand di Alpitour World rilancia la destinazione con il tour ‘La Terra di Tamerlano’ con due partenze già fissate per il prossimo 26 agosto e 27 settembre, con partenze rispettivamente da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con voli Uzbekistan Airways.

“Dopo tre anni, siamo pronti per tornare in Uzbekistan e riscoprire gli antichi tesori di questa meta - spiega Massimiliano Ceriani, Europe, Jordan & Central Asia Destination Manager per il Pillar Mainstream di Alpitour World -; torniamo a lavorare con i nostri partner di fiducia, servendoci di collegamenti rapidi ed affidabili grazie a Uzbekistan Airways, delle migliori guide locali parlanti italiano e con la garanzia della sicurezza e della qualità di Francorosso. Da settembre abbiamo già diversi gruppi prenotati e, per il 2023, avremo un rafforzamento della programmazione tour verso gli stati dell’Asia Centrale”.



Si tratta di un’esclusiva Francorosso e consentirà di effettuare tappe a Khiva, Bukhara, Samarcanda e Tashkent.