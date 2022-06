di Remo Vangelista

Nel momento più difficile ha deciso di indossare la divisa di presidente Astoi per raccontare le sofferenze dell’industria del turismo. Lo ha fatto con un profilo istituzionale che gli ha permesso di conquistare consensi anche tra i competitor. Pier Ezhaya (nella foto), in piena pandemia ha rappresentato in tv e radio tutto il mondo del tour operating. Non solo Alpitour.

Oggi, a distanza di qualche mese in piena rincorsa di mercato ammette stanchezza e spiragli di felicità. Perché il mercato si risolleva e le proiezioni del gruppo torinese sono la piena dimostrazione.



Il d.g tour operating di Alpitour racconta questo e molto altro nell’incontro del Caffè con il direttore pubblicato su TTG Magazine di oggi e online sulla digital edition.

Tra una revisione dei brand e una rivoluzione tecnologica l’intervista traccia un punto della situazione del leader di mercato.



Il testo completo dell'intervista, che esamina le prospettive di sviluppo e le sfide ancora da affrontare da Alpitour e dall'intero comparto turistico, è disponibile sull'ultimo numero di TTG Italia, online sulla digital edition.