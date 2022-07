Fincantieri: al via maxi finanziamento per aumentare la produzione di navi da crociera

Fincantieri ha sottoscritto con Imi Corporate & Investment Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo una revolving credit facility che prevede un finanziamento massimo di 500 milioni di euro. Il finanziamento triennale mira a coprire le esigenze finanziarie legate alla costruzione di più navi da crociera.

La mossa si è resa necessaria anche a causa dell’ultimo ordine giunto a a Fincantieri per la realizzazione di una nave superlusso, che fonti di mercato indicano provenire dal gruppo Four Seasons Hotel and Resorts, di proprietà di Bill Gates.



Il nome del committente non è stato ancora ufficializzato, ma, come riporta Nordesteconomia, già si sa che la nave da crociera extra-lusso verrò consegnata alla fine del 2025.

L’ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro.



Il nome non è stato diffuso, ma secondo il quotidiano MF potrebbe trattarsi proprio del gruppo Four Seasons Hotel and Resorts, specializzato nell’ospitalità di lusso e controllato da Cascade Investment di Bill Gates. La voce non è stata tuttavia ancora confermata da Fincantieri.

Anche la testata online Seatrade Cruise ha contattato Four Seasons, ma senza ricevere risposta.



Intanto si è svoltanel cantiere di Ancona la cerimonia di impostazione in bacino di Seven Seas Grandeur, la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri realizzerà per la società armatrice Regent Seven Seas Cruises, la cui consegna è prevista per il 2023.