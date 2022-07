Fincantieri: maxi commessa per una nave da crociera extra lusso

Fincantieri si aggiudica un’importante commessa per la realizzazione di una nave extra-lusso, con consegna entro la fine del 2025. Ancora top secret il nome del committente.

Come riporta MilanoFinanza, l'ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore.



Lo scorso 6 luglio Fincantieri e Msc avevano annunciato la firma di un memorandum of agreement per la costruzioni di due navi alimentate ad idrogeno che entreranno in servizio nel 2027 e nel 2028, portando così il numero complessivo della flotta da quattro a sei unità.

Intanto Fincantieri, oltre all'ingresso del nuovo a.d. Pierroberto Folgiero, ha visto anche l'uscita Fabio Gallia, che ha lasciato la poltrona di direttore generale.