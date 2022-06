Napoleon diversifica l'offerta con l'ingresso di camping e glamping

Camping, glamping, camping village e altre tipologie di sistemazione alternative, accanto alla tradizionale offerta di hotel, resort, appartamenti e residence. Punta a diversificare l’offerta Napoleon Tour Operator, con un’operazione che guarda anche ai mercati stranieri oltre che a quello interno.

“Sul prodotto Mare Italia e sulla Corsica, l’incoming ha richieste e aspettative diverse rispetto al mercato interno – dichiara Marco Rosselli (nella foto), responsabile commerciale – per questo abbiamo integrato l’offerta tradizionale con una serie di strutture particolarmente apprezzate dagli stranieri, come i villaggi con bungalow e case mobili attrezzate. L’obiettivo è di estendere il nostro modello “chiavi in mano” sia alle agenzie che lavorano con l’estero, sia alle agenzie che sanno cogliere i cambiamenti in atto nella domanda interna”.



Sono una trentina le strutture inserite nei 5 cataloghi che vanno ad unirsi agli oltre 220 hotel e 250 residence della programmazione estiva su Mare di Toscana, Sardegna, Corsica, Isola d’Elba – che comprende anche Capraia e l’Isola del Giglio.