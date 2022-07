Napoleon, bilancio positivo: “Si cerca il Mare Italia per non incappare nel caos voli”

Bilancio positivo per le vendite estive di Napoleon Tour Operator. “Dopo un inizio di stagione ampiamente sopra le aspettative, affrontiamo la parte centrale dell’estate con una strategia basata su un mix bilanciato di prodotto, servizio e promozioni – dice Marco Rosselli, responsabile commerciale del t.o. -. Sul fronte prodotto, durante la crisi non abbiamo modificato gli impegni e i rapporti con i fornitori e oggi possiamo contare su accordi consolidati con i partner che ci permettono di garantire ancora ampia disponibilità, nonostante i picchi di occupazione media delle strutture”.

L’operatore, inoltre, cerca il più possibile di diversificare il prodotto “per intercettare tutte le fasce di clientela, dagli appassionati del camping a chi cerca i resort di lusso, fino ai villaggi e agli appartamenti – aggiunge Rosselli -. Abbiamo inoltre previsto una serie di promozioni per calmierare l’aumento generalizzato dei prezzi”.



Anche la seconda metà di luglio e il mese di agosto saranno caratterizzati da un discreto volume di prenotazioni sotto data, secondo il t.o.: da segnalare in particolare il ritorno verso il Mare Italia da parte di clienti che, a causa delle problematiche sui voli, stanno ripensando i loro piani optando per l’Italia prenotata in agenzia, raggiungibile anche con mezzi propri.



“L’altro aspetto su cui puntiamo molto – conclude Rosselli – è il servizio, con un booking aperto dal lunedì alla domenica, festivi compresi, a orario continuato e una copertura assicurativa su tutti i pacchetti, valida anche in caso di problemi legati al covid, che salvaguarda non solo il cliente, ma anche l’agenzia stessa. Prenotando con noi, inoltre, le agenzie possono velocizzare e semplificare il lavoro, aspetti non trascurabili in un momento complesso e congestionato”.