Silver Whisper termina la crociera intorno al mondo. Già al completo le partenze 2023 e 2024

Silver Whisper di Silversea Cruises è arrivata a Copenaghen, segnando la conclusione della Tale of Tales World Cruise, l'unica crociera di lusso intorno al monso ad aver operato nel 2022.

Roberto Martinoli, presidente e ceo della compagnia e Barbara Muckermann, chief commercial officer, avevano già salutato gli ospiti durante la cena di gala presso lo storico Gamle Logen di Oslo, celebrando il termine di una crociera intorno al mondo di successo.



In 138 giorni, i viaggiatori hanno toccato 62 destinazioni in 30 paesi e sei continenti, raggiungendo destinazioni come l'Antartide e l'Islanda, la Turchia e il Sudafrica, la Georgia del Sud e le Seychelles.



"Siamo orgogliosi di aver accolto gli ospiti a bordo di Silver Whisper per la nostra Tale of Tales World Cruise 2022, superando molte sfide per operare le uniche crociere mondiali ultra-lusso dell'anno - ha affermato Martinoli -. Ringraziamo i nostri ospiti per essersi uniti a noi in questo grande viaggio: il loro supporto e il loro entusiasmo ci hanno incoraggiato ad andare avanti. In compagnia di alcuni dei più importanti narratori del mondo, i nostri ospiti hanno vissuto esperienze autentiche in un itinerario quasi invariato rispetto al progetto originale. La forte richiesta di crociere nel mondo nel 2023 e nel 2024 ha fatto sì che si siano esaurite molto rapidamente, ma presto sveleremo maggiori dettagli sull'innovativa crociera mondiale di Silversea nel 2025".



The Tale Tellers for Silversea's World Cruise 2022 includeva Nicholas Crane, ex presidente della Royal Geographical Society; Pico Iyer, saggista globale, romanziere e scrittore di viaggi; Monica Hanna, figura di fama internazionale nel mondo dell'archeologia; Eamonn Gearon, famoso autore, analista e storico pubblico; Steve McCurry, voce iconica della fotografia contemporanea per più di tre decenni; Asma Khan, celebre chef, ristoratrice e autrice di libri di cucina; Christina Franco, esploratrice pioniera, guida e vincitrice della Polar Race.