Silversea torna a Londra con Silver Wind

Silversea Cruises ha confermato il suo pieno ritorno in servizio accogliendo Silver Wind a Londra come parte della crociera di spedizione di 10 giorni della nave dalla capitale britannica a Reykjavik.

Dopo aver lasciato Atene il 28 maggio la nave da 274 passegeri sta ora intraprendendo una serie di viaggi nel Nord Europa e nelle isole britanniche, prima di raggiungere Reykjavik per iniziare un’estate di rociere nell'Artico che include una traversata del passaggio a Nord-Ovest ad agosto.



A ottobre Silver Wind traccerà un percorso lungo la costa del Pacifico degli Stati Uniti, nell’America Centrale e nel Sudamerica arrivando in Antartide per la sua stagione inaugurale nel Continente Bianco.

"Dopo quello che è stato un periodo difficile per l'industria dei viaggi globale - commenta a TTG Media Peter Shanks, managing director della compagnia per UK e Irlanda - siamo lieti di guidare il ritorno globale delle crociere ultra-lusso. Siamo tornati più forti di prima con un servizio personalizzato e più all-inclusive, tre nuovi navi e vari miglioramenti del prodotto".