La Via Francigena ‘slow’ di Shiruq

Viaggi ‘on the road’, lenti e approfonditi per scoprire la Via Francigena. Così Shiruq porta alla scoperta di uno dei cammini storici più leggendari.

L’operatore propone tre diversi itinerari accessibili a tutti, con tour leader e senza bagagli: ‘Da Lucca a Siena’; ‘Da Siena a Radicofani’; e ‘Da Bolsena a Roma’. "Abbiamo scelto di percorrere quello che, forse, è il suo tratto più bello, da Lucca a Roma, attraverso la Toscana e la Tuscia laziale, con tre itinerari che possono essere sviluppati singolarmente o combinati tra loro – spiega in una nota Alessandro Fumagalli, archeologo, product manager e tour leader -. Ci immergeremo in aree sì conosciute, ma attraversarle a piedi fa comprendere, in una modalità inedita, la forma del territorio, e il legame tra esso e le tradizioni locali. Camminare è una macchina del tempo: si raggiungono i luoghi arrivando dalle strade originali, entrando dalle porte della città. Camminare per cambiare prospettiva”.



I tre tour sono accompagnati da un esperto di storia e, in alcune tappe, da una guida ambientale. Il cammino è senza bagagli (che saranno trasferiti di tappa in tappa dall'organizzazione), con pernottamento in strutture scelte, legate al territorio: antichi palazzi, agriturismi, strutture caratteristiche.



Ogni itinerario prevede una giornata di riposo, per approfondire l'area e scoprire luoghi nascosti ed enogastronomia locale.