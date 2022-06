Enit presenta ‘Road to Rome’, il docufilm sulla Via Francigena

Un docufilm dedicato alla Via Francigena. Si intitola ‘Road to Rome’ e rende omaggio alla marcia europea di oltre 3mila chilometri - realizzata anche con il supporto dell'Enit - che di recente ha condotto oltre 3500 viaggiatori (giornalisti, videomaker, influencer e blogger) attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia lungo lo storico itinerario di Sigerico, in occasione dei 20 anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

Il docufilm è stato presentato oggi presso la sede dell’Agenzia Italiana del Turismo, con la partecipazione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, di Massimo Tedeschi, presidente AEVF e Sergio Valzania, scrittore e storico.



‘Road to Rome’ verrà messo a disposizione di tutti i soci dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (comuni e associazioni locali) e dei partner di progetto. Sarà, inoltre, presto sui canali ufficiali di www.viefrancigene.org in italiano, francese e inglese.