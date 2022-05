Norwegian Cruise Line: con Spirit tutta la flotta rientra in servizio

Anche Norwegian Cruise Line ha riportato in servizio tutte le navi. La Norwegian Spirit ha infatti ripreso a navigare, segnando l'ultima delle 17 navi della flotta rientrate in servizio. Ncl riprende quindi la piena operatività a quasi 10 mesi da quando Norwegian Jade ha ripreso il largo, nel luglio 2021.

"Questo è un giorno importante e un momento decisivo per il nostro futuro - ha affermato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, in una nota riportata da Travelmole -. Stiamo procedendo a tutta velocità, avendo già accolto più di mezzo milione di ospiti”.



La Norwegian Spirit ha recentemente subito un importante lavoro di restyling. Sta navigando nel Pacifico meridionale con partenza da Tahiti per Honolulu. Gli scali includono Bora Bora e Raiatea.

La Norwegian Spirit navigherà nel Pacifico meridionale fino a metà giugno. Spirit offrirà successivamente crociere in Alaska da Seattle.