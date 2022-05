SearchForWonderMom, il contest su Tik Tok di Royal Caribbean per la madrina di Wonder of the Seas

Royal Caribbean International ha lanciato un contest su TikTok per trovare il nome della madrina di Wonder of the Seas. Nessun volto famoso, questa volta la compagnia cerca una ‘mamma’ reale. Gli utenti statunitensi possono partecipare con l’hashtag #SearchForWonderMom e nominare una potenziale madrina per la nave che possa essere d’ispirazione per i viaggiatori.

Il contest è aperto fino al 16 maggio e il vincitore verrà annunciato da Royal durante l’estate proprio su TikTok. Cosa fare? Occorre seguire il profilo @RoyalCaribbean e condividere il perché della nomination; la madrina eletta avrà l’onore di partecipare alla cerimonia di dicembre a Port Canaveral in Florida, e insieme alla sua famiglia potrà godersi una crociera esclusiva con destinazione Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. Come riporta travelpulse.com, il ceo di Royal Caribbean, Michael Bayley, spiega come questa scelta dell’azienda voglia premiare le mamme, vere eroine di ogni giorno.