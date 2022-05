Wonder of the Seas, al via la stagione nel Mediterraneo

di Amina D'Addario

Royal Caribbean torna a presidiare il mercato italiano e lo fa con Wonder of the Seas, la nave più grande del mondo che per tutta l’estate farà scalo a Civitavecchia.

Inaugurata a marzo nei Caraibi, la quinta nave della classe Oasis è salpata ieri da Barcellona con a bordo centinaia di giornalisti e agenti di viaggi da tutto il mondo per una presentazione in anteprima. A partire da domenica 8 maggio, inizierà la sua stagione nel Mediterraneo, con crociere di 7 notti da Barcellona e Roma.



La Wonder of the Seas ha otto quartieri, uno in più delle altre navi di classe Oasis, oltre a 40 ristoranti, bar e aree lounge e quattro palcoscenici con più di 100 artisti e tecnici all’opera. L’ottavo quartiere, novità assoluta, accoglie gli ospiti della classe Royal Suite su un ponte privato che, tra le altre cose, include una plunge pool e un bar, il ristorante esclusivo Coastal Kitchen e l’Ultimate Family Suite, una suite di due piani con scivolo, cinema, karaoke area e ping pong.



A bordo non mancano i grandi classici come il simulatore di surf FlowRider, lo scivolo più alto mai costruito su una nave, The Ultimate Abyss, e la zip line alta 10 piani, nonché aree di nuova concezione dedicate ai bambini (Adventure Ocean) e agli adolescenti (Social100 e The Patio).