Atelier Vacanze, nuovi uffici a Napoli

Atelier Vacanze cambia sede. L’operatore ha trasferito il suo head quarter, stabilendosi presso nuovi uffici - situati in una zona residenziale di Napoli -, che si estendono su una superficie di circa 200 metri quadrati.

"L’acquisizione di un ufficio di proprietà, rientra nell'ambito delle operazioni che abbiamo pianificato ante Covid, per valorizzare la nostra attività sottolinea il ceo Ramona Amato -. Negli ultimi anni essendo incrementati gli investimenti, e visto l’ampliamento dell’organico, era necessario poter contare su spazi ampi e ben divisi per ogni settore della nostra azienda".



Da gennaio, continua Amato, “abbiamo aperto tra personale esterno ed interno, numerose posizioni professionali per rafforzare un team già ben collaudato. Per questo siamo moderatamente ottimisti e pensiamo che il nostro sforzo si tradurrà globalmente in risultati migliori, che permetteranno all’azienda di mantenere e superare gli standard attuali”.