Originaltour riparte su Oman, Malesia, Vietnam e Uzbekistan

Sono pronti i nuovi cataloghi di Originaltour, che si presenta con una programmazione consolidata su destinazioni che l’operatore opera da tempo, Oman e Malesia, un’anteprima sul Vietnam e Uzbekistan.

Nel catalogo Oman, l’operatore prevede partenze garantite di gruppo in italiano ogni settimana da ottobre 2022 fino ad aprile 2023, tour effettuati esclusivamente a bordo di fuoristrada, due nuovi itinerari completamente ridisegnati e viaggi combinati con Maldive e Seychelles adatti ai viaggi di nozze.



“In tutto sono venti gli itinerari che possiamo proporre anche su base individuale, tutti studiati e testati per ottimizzare i tempi e per garantire la migliore esperienza di viaggio” spiega Loredana Arcangeli (nella foto), direttore generale Originaltour.



Per quanto riguarda la Malesia, l’operatore propone una serie di tour di gruppo in italiano che consentono di visitare le località iconiche del Paese, come Kuala Lumpur, la foresta del Taman Negara, il Sarawak e il Sabah.



Sempre in Estremo Oriente, il t.o. ha realizzato un’anteprima del prossimo catalogo dedicato al Vietnam, con un tour di gruppo a date fisse con guida parlante italiano che da Hanoi a Ho Chi Minh passa attraverso l’Halong Bay, l’antica città imperiale di Hue, la spiaggia di Lang Co, Da Nang e il Delta del Mekong.