La Malesia si riaffaccia sul mercato italiano, nuovo webinar con Fto

La Malesia è insieme a Fto per presentare al mercato italiano la sua nuova stagione. Primo frutto della collaborazione il webinar ‘Malaysia Back & Stronger’, organizzato per il 20 maggio, durante il quale Vincenza Andreini, rappresentante Marketing e p.p. di Tourism Malaysia in Italia, accompagnerà i partecipanti in un viaggio dedicato a mare, foresta pluviale, cultura, tradizioni e cibo.

"Come Associazione Fto - spiega il direttore nazionale Gabriele Milani - siamo fortemente impegnati a formare i nostri operatori per affrontare le sfide di un mondo che cambia. Dobbiamo essere sempre aggiornati con l'obiettivo di offrire la migliore esperienza di viaggio. Per questo siamo felici di sostenere lo sviluppo di destinazioni così importanti attraverso la collaborazione con enti istituzionali del turismo. Gli italiani non vedono l'ora di ricominciare a girare il mondo in libertà e lavoriamo ogni giorno per alimentare i loro sogni”.



La revoca delle restrizioni

A partire dal primo maggio la Malesia ha revocato le restrizioni relative al Covid-19, inclusa la necessità per i viaggiatori completamente vaccinati di sottoporsi ai test e l'uso della mascherina all'aperto. Tutti i protocolli per i viaggiatori in arrivo nel Paese sono stati annullati per chi è completamente vaccinato, chi ha già contratto l'infezione da Covid-19 da 6 a 60 giorni prima della data di partenza e per i viaggiatori di età pari o inferiore a 12 anni.



Per rilanciare l’industria turistica locale il Governo malese ha messo in atto una campagna promozionale il cui slogan è ‘We Are Safe To Visit’.