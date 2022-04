L’abile ragionere Carlo Pompili

A Marsa Alam la famiglia Pompili ha voluto raccontare ancora una volta che si può fare tour operating in Italia senza guardare solo alla colonna dei volumi.

Il presidente Carlo Pompili ha battuto il tasto per anni con i suoi figli “perché bisogna lavorare tanto e bene alla voce costi”.



Filosofia che il d.g di Veratour Stefano Pompili ha spiegato qualche giorno fa in Egitto dopo aver reso noto che le previsioni indicano una cifra d’affari di 127 milioni di euro nel ’22 per arrivare a 250 milioni nel 2025.



“Mio padre mi ha insegnato come stare alla guida di un’impresa nei momenti di difficoltà, riducendo i costi e gestendo i ricavi”, ha rimarcato Stefano.



E gli ultimi due anni possiamo senza dubbio metterli nel paniere dei momenti di difficoltà.



Ora saranno decisivi i prossimi mesi per capire se e come si muoveranno le vendite a lungo raggio, perchè da questa area arriva una parte importante delle vendite pesanti.



Quelle che permettono a Veratour di mettere un segno più nella colonna del margine operativo. La colonna preferita dal presidente Carlo.