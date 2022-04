Oltremare Caleidoscopio lancia la nuova collezione di ‘Partenze Speciali’ a prezzo finito

Cuba, Repubblica Dominicana, Maldive e Turchia. Queste alcune delle destinazioni al centro dell’edizione Estate 2022 di ‘Partenze Speciali’, la collezione di pacchetti di viaggio a data e prezzo fisso e finito di Oltremare Caleidoscopio.

“Quest’anno la nostra selezione è la risposta ideale a una clientela che cerca una vacanza alle migliori condizioni possibili. Come in passato, partiamo dai classici soggiorni mare, come nel caso delle Maldive, che proponiamo con un pacchetto di nove notti con partenze il 10 e il 16 agosto su diversi livelli di strutture alberghiere e in full board - spiega in una nota Claudio Frolli, responsabile operativo del progetto -. La nostra filosofia è progettare viaggi completi, agevoli da proporre quanto ricchi nei contenuti e competitivi nel prezzo. Un esempio è il caso di Cuba: le nostre partenze, il 7 e 19 agosto, includono sempre L’Avana, abbinata a tour con accompagnatore in lingua italiana e un’appendice al mare in all-inclusive a Varadero o Cayo Santa Maria”.



La programmazione si concentra su destinazioni intercontinentali quali Cuba, Repubblica Dominicana, Maldive Bali, Thailandia e Turchia.



Sul fronte dei collegamenti l’operatore garantisce voli di linea - fino a esaurimento posti - da Milano e Roma (o da altri aeroporti italiani).



Il t.o. è al lavoro su una nuova serie di proposte, che riguarderà altre mete di lungo e medio raggio.