Oltremare-Caleidoscopio, un canale YouTube per supportare le agenzie

Oltremare-Caleidoscopio sbarca su YouTube. Sulla scia del successo riscontrato della piattaforma di e-learning CaleidoCollege, il Gruppo ha deciso di rendere fruibili alle agenzie di viaggi tutti i propri contenuti video attraverso un canale dedicato sulla piattaforma di video streaming.

Un nuovo canale per raccontare e promuovere l’offerta, i servizi e i valori dell’azienda, nonché per supportare i partner commerciali e le adv con strumenti promozionali aggiuntivi.



“Grazie alla community che abbiamo costruito con Caleido College – spiega in una nota Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare-Caleidoscopio -, siamo felici di dedicare soprattutto a chi ci ha seguito in questi anni una libreria in continua crescita su una piattaforma gratuita e aperta a tutti senza restrizioni. L’auspicio è che questo approccio consenta a tutti di avvicinarsi al nostro mondo, che abbraccia sia l’outgoing che l’incoming con i marchi Oltremare, Caleidoscopio e Scenario Italia”.



La prima serie di video e clip è dedicata agli impegni vuoto-pieno delle “Partenze Speciali” verso Bali, Cuba, Maldive, Repubblica Dominicana, Thailandia e Turchia con prezzo finito e conferma immediata; al prodotto Nautica – cabin charter e noleggi dell’operazione “Esperienze di Mare estate 2022” –; e a quello Scenario Italia. Nel corso dei mesi il canale verrà arricchito con nuovi contenuti originali e formativi e la possibilità di personalizzare la comunicazione per le agenzie partner.



Inoltre, gli agenti che si iscriveranno al canale entro il 30 maggio verranno omaggiati con la personalizzazione di una serie di grafiche e video con contenuti da utilizzare sui propri profili social dopo la prima prenotazione di viaggi o servizi effettuata con uno dei brand/business unit del Gruppo Oltremare-Caleidoscopio.