Torino conquista i visitatori e Somewhere apre il Palazzo Reale di notte

“Un successo per la città e per il turismo, che ci riconferma che Torino è ormai diventata negli anni una delle città d’arte più conosciute ed amate d’Italia”. Laura Audi, direttore tecnico del tour operator Somewhere Tour, non nasconde la soddisfazione per il bilancio delle vacanze pasquali nel capoluogo piemontese.

“I numeri parlano da soli - continua -: in un weekend abbiamo portato in giro più di 2.000 visitatori solo nei nostri tour, un traguardo inimmaginabile nel post pandemia. I visitatori scoprono una Torino mai vista, ancora più affascinante e bella di quanto si aspettassero: per questo ci sono molte famiglie, gruppi di amici e coppie che non solo vengono in città per la prima volta, ma che tornano una seconda e una terza volta perché ci dicono di non essere riusciti a vedere tutto”.



Visite serali in esclusiva

L’operatore ha quindi deciso di ampliare la gamma dei servizi per la clientela proponendo esclusive visite serali a Palazzo Reale, con l’armeria e la spettacolare Cappella della Sindone, e ai giardini reali: “Le aperture straordinarie – evidenzia Audi - andranno avanti per il ponte del 25 aprile ma anche per tutto il mese di maggio, per il grande boom di Eurovision e Salone del Libro”.