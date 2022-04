Piemonte, la Lonely Planet dedicata a Torino in free download durante l’Eurovision

La nuova Lonely Planet dedicata a Torino è in free download. In previsione degli eventi internazionali che quest’anno animeranno il capoluogo piemontese, il Comune ha deciso di omaggiare coloro che decideranno di visitare le sue strade e scoprire il suo patrimonio storico e culturale.

Grazie alla collaborazione tra Città di Torino, Lonely Planet e Turismo Torino e Provincia, dal 4 al 14 maggio, in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022, e dall’11 al 20 novembre, durante le Nitto ATP Finals, sarà quindi possibile scaricare gratuitamente sulla pagina dedicata del sito Lonely Planet la nuova guida dedicata alla città sabauda ‘Torino pocket’.



La guida racconta il capoluogo piemontese per quartieri dedicando anche spazio alle destinazioni da scoprire nella cintura, come la Reggia di Venaria Reale, il Parco La Mandria e il Castello di Rivoli con il suo Museo d’Arte Contemporanea.



Per ogni quartiere è descritto un itinerario tematico da percorrere a piedi, le cose da vedere, i pasti, i locali, i divertimenti e lo shopping. Il tutto accompagnato da letture di approfondimenti e curiosità.



“Torino Pocket, in free download, grazie alla collaborazione tra Città di Torino, Turismo Torino e Lonely Planet, sarà un’occasione unica per far conoscere meglio la nostra Città e le sue eccellenze - afferma in una nmota Mimmo Carretta, assessore al Turismo, Sport e Grandi Eventi della Città di Torino -. Dalle offerte culturali alle commerciali, turistiche e gastronomiche sarà un’importante vetrina per la nostra città.”



“La nostra città – aggiunge Marcella Gaspardone, manager di Turismo Torino e Provincia – si presta a vivere un anno ricco di eventi e disporre di una guida Lonely Planet in free downolad rappresenta sicuramente un valore aggiunto; Torino Pocket sarà scaricabile interamente ed è la prima edizione post pandemia di un guida dedicata a Torino; uno strumento utile e di facile consultazione per scoprire le attrattive ed eccellenze del territorio”.