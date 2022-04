Rosselli, Napoleon: “Le famiglie sono tornate alla ribalta”

"La vera novità, nel 2022, è la riscoperta. Per Napoleon Tour Operator, specialista dei viaggi all'isola d'Elba, lungo la costa toscana con estensioni nell'entroterra, in Sardegna e Corsica, l'estate in arrivo sarà cruciale per capire il futuro della programmazione in Italia. "Proprio la Corsica è una delle nostre cartine tornasole - spiega Marco Rosselli, responsabile commerciale di Napoleon - essendo stata lanciata quattro anni fa con enorme successo, ma divenuta improvvisamente lontana e inaccessibile nei due anni di pandemia. Dalla fine di marzo le prenotazioni hanno ripreso a correre in modo deciso e sembrano aver superato lo shock della guerra in Ucraina...". (Prosegue sulla digital edition di TTG)