Toscana, Isola d’Elba, Corsica, Sardegna e una selezione delle migliori strutture 4 o 5 stelle. Sono queste le cinque brochure estive che Napoleon Tour Operator ha reso già sfogliabili online e sta distribuendo in questi giorni alle 7mila agenzie di viaggi con cui collabora.

“Lo scoppio del conflitto russo-ucraino – dichiara Marco Rosselli, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator (nella foto) - ha provocato un leggero calo delle prenotazioni turistiche. Tuttavia, col passare delle settimane la situazione si è normalizzata, riportando i valori ai livelli del 2019. A causa delle limitazioni di viaggio degli ultimi due anni, i turisti italiani hanno rivalutato le mete autoctone e anche quest’anno le preferiscono alle vacanze all’estero”.



Fuori dai luoghi comuni

La programmazione abbraccia le migliori zone di ogni destinazione, dalle oasi incontaminate di San Teodoro o Alghero, alle scogliere a picco sul mare di Ajaccio, delle bellezze culturali e paesaggistiche della costa toscana in prossimità di Follonica e Marina di Cecina, alla varietà naturalistica di Marina di Campo e Capoliveri. “Nei nuovi cataloghi - aggiunge Rosselli - per tutte le destinazioni sono state incrementate le disponibilità di strutture, aggiungendo nuove soluzioni in appartamento, residence, hotel e camping village”.



L'assicurazione annullamento

A tutti i pacchetti di viaggio proposti è abbinata un’assicurazione annullamento che tiene conto dell’attuale situazione sanitaria in Italia: la polizza prevede infatti il rimborso delle penali in caso di rinuncia per motivi di salute o a fronte di eventi che rendano impossibile la partenza.