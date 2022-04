Evolution Travel: accordo con Spencer & Carter per la polizza europea

Evolution Travel ha siglato con il broker assicurativo Spencer & Carter un accordo che consente al t.o. di assicurare i propri clienti con la Polizza Europea Clikki®, valida per i clienti provenienti da qualsiasi parte d'Europa.

“Analizzate le richieste e le necessità di Evolution Travel - spiega il direttore commerciale di Spencer & Carter Massimiliano Masaracchia (nella foto) - abbiamo pensato alla Polizza Europea e, grazie all’esperienza e alle relazioni consolidate con le compagnie di assicurazioni, abbiamo avuto come partner per questa iniziativa Nobis Assicurazioni S.p.a. Con la Polizza Europea siamo riusciti a uniformare e a offrire a tutti i clienti stesse condizioni, garanzie e premi indipendentemente dal Paese di residenza”.



Tre tipologie di prodotto

Per venire incontro alle diverse esigenze del cliente le tipologie di polizza sono tre: ‘Tour Operator Base’ che include l’assistenza, le spese mediche, i danni e la perdita del bagaglio; ‘Tour Operator Top’ che comprende, oltre alle garanzie della polizza base, anche quella per l’annullamento del viaggio e poi ancora ‘Tour Operator Interruzione Plus’, una polizza complementare che, abbinata alle due precedenti, offre le garanzie per interruzione da quarantena e fermo amministrativo. “In Spencer & Carter - commenta Luca Baldisserotto, ceo di Evolution Travel - abbiamo finalmente trovato un broker capace di accompagnare noi e i nostri consulenti di viaggi con soluzioni adeguate per un mercato che evolve velocemente ed è sempre più esigente”.