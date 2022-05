Evolution Travel presenta il portale dedicato a Scozia e Inghilterra

Per ogni viaggiatore c’è la possibilità di vivere un viaggio diverso e personalizzato in Scozia e in Inghilterra con il nuovo portale web di Evolution Travel tutto dedicato all’isola britannica.

Londra, Edimburgo, trekking costieri in Galles, itinerari gastronomici nelle farm, percorsi per appassionati di gin in Inghilterra e per amanti del whisky in Scozia sono solo alcune delle esperienze da vivere seguendo le soluzioni di viaggio proposte dalla consulente di viaggi online Chiara Porrati, che dopo aver visitato i paesi di lingua inglese ha ideato itinerari completi e personalizzabili.



All’interno del portale si trova una programmazione completa e adatta a famiglie con bambini, a coppie, a persone che amano viaggiare da sole o in gruppo.



“Ognuno di noi concepisce il viaggio in maniera totalmente diversa – spiega Chiara Porrati -. La mia abilità sta nel far collimare le mie competenze con le aspettative di chi viaggia. È sempre un lavoro molto accurato, per capire cosa ognuno sta cercando nel viaggio”.



Tra le possibilità più apprezzate il fly & drive con volo dall’Italia e noleggio auto per poter esplorare in autonomia, ma anche tour di gruppo con guida in italiano o percorsi esperienziali con escursioni. E poi tante soluzioni per il soggiorno, dai semplici b&b agli hotel più tradizionali o alle dimore storiche. Sul sito web si possono selezionare proposte e offerte, date e destinazioni, scegliendo a seconda delle proprie esigenze.



“Londra resta la destinazione in cui gli italiani si recano di più – spiega Chiara Porrati -. Anche la Scozia è molto amata, soprattutto dalle persone appassionate di natura e castelli, che cercano il viaggio in una terra selvaggia. L’Inghilterra è molto legata a Londra e alla Cornovaglia. Il mio intento è promuovere anche zone meno conosciute come lo Yorkshire, il Lake District National Park e località che possono rivelarsi davvero sorprendenti”.