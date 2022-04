Costa Crociere torna a Genova, prima toccata per la Costa Firenze

Saranno 45 gli scali di Costa Crociere a Genova nel corso del 2022. Un ritorno nel capoluogo ligure che negli ultimi due anni aveva avuto un ruolo marginale nella programmazione della compagnia. La ripresa è avvenuta con il primo itinerario nel Mediterraneo occidentale dell’ammiraglia Costa Firenze, che dal mese di novembre sarà poi affiancata da Costa Luminosa. Poi nel 2023 ulteriore crescita, questa volta con l’arrivo di Costa Toscana.

“Dopo quasi due anni di pausa, finalmente torniamo regolarmente con le nostre crociere anche a Genova. Lo facciamo con una nave di nuova generazione, come Costa Firenze, e un prodotto ancora più ricco, che consentirà di esplorare al meglio le destinazioni – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere -. Costa Firenze, così come le altre navi della flotta, offre l’opportunità di generare valore condiviso sui territori, e contribuire a creare modelli di sviluppo futuro che siano sostenibili e in grado di moltiplicare le opportunità di crescita per il territorio”.



Anche a Genova gli ospiti della nave potranno effettuare le escursioni con la doppia modalità, ovvero quelle organizzate oppure in autonomia.