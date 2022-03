Costa Crociere: tutte le strategie per il 2022

"Il ripristino delle escursioni libere già dalla primavera, il ritorno degli italiani nei Caraibi da metà marzo e la flotta tutta operativa a partire da giugno, con quattro navi schierate in Nord Europa, dove per tutto il 2022 sarà cancellata la toccata a San Pietroburgo, sostituita forse da Tallinn, Riga o Visby. Sono queste alcune delle novità annunciate da Costa Crociere in occasione del viaggio tra Civitavecchia e Savona voluto dalla compagnia per svelare alle agenzie i segreti di Costa Toscana, la nuova ammiraglia già nota al grande pubblico con la sponsorizzazione del Festival di Sanremo e ora operativa nel Mediterraneo Occidentale...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)